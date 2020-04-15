Aquivaldo Mosquera, uno de los mejores defensas extranjeros que ha llegado a la Liga MX en épocas recientes, habló sobre lo que significa jugar en un equipo como América, el cual es considerado por muchos como uno de los más grandes no solo de México, sino también del continente.

En declaraciones para Fox Sports, el exfutbolista colombiano señaló que jugar en el Club de Coapa es equivalente a tocar el cielo con las manos por todo lo que representa.

“Es una de las mejores experiencias en mi carrera, jugar en el América es tocar el cielo con las manos” Aquivaldo Mosquera.

Mosquera no se olvidó de los Tuzos de Pachuca, siendo parte de una plantel histórico para el futbol mexicano por los títulos conseguidos, tanto a nivel nacional como internacional.

“Mi mejor momento en el tema de triunfos fue en Pachuca, los dos primeros años que tuve fue donde más títulos ganamos (...) la verdad en esos dos equipos la pase muy bien”

Histórico con Águilas y Tuzos

Aquivaldo Mosquera es uno de esos jugadores que siempre será bien recordado en el futbol mexicano y en gran medida por los resultados que consiguió tanto en América como en Pachuca.

Y es que el colombiano fue protagonista de momentos históricos en ambos equipos, por lo que su nombre estará escrito con letras de oro en las vitrinas de cada uno de sus museos.

Primero, Aquivaldo fue parte del equipo de los Tuzos que consiguió el histórico título de la Copa Sudamericana en 2006 tras vencer a Colo Colo de Chile.