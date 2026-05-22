Aquivaldo Mosquera, exjugador del América, está en la mira de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de defraudación fiscal.

Así lo revela una investigación que armó en la carpeta a FED/FECOC/UEIDFF/CDMX/0000305/2022 en la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC), específicamente en su Unidad Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros (UEIDFF).

Aquivaldo Mosquera tendría créditos fiscales de los años:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

FGR aún definirá cómo analizará amparo de Aquivaldo Mosquera

Aquivaldo Mosquera, excapitán del América, promovió un amparo contra la investigación ello en el Juzgado Décimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

No obstante, se respondió que ello es competencia de los Órganos Judiciales en Materia Penal, ente ello, por lo que el amparo fue turnado al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la CDMX.

Todo ello requiere un nuevo análisis para definir si el caso es de materia administrativa o materia penal, porr lo que a partir de esa definición se va a analizar el amparo de Aquivaldo Mosquera.

Aquivaldo Mosquera señala que cumplió con el SAT con la ayuda den contador

Aquivaldo Mosqueda declaró previamente que nunca tuvo problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que solo tuvo un requerimiento por un error, el cual fue solventado.

Aseguró que siempre estuvo al día con su contador y se mostró dispuesto a enfrentar la situación con la ayuda de sus abogados.

De acuerdo con sus abogados, el tema se puede resolver de manera fácil y rápida ya que además de la disposición ante la autoridad, este tipo de delitos se pueden resolver en la justicia alternativa.