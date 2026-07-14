Alan Franco es un destacado futbolista de Ecuador que ahora reforzará a los Tigres de la Liga MX.

Pero, ¿quién es Alan Franco? Esto sabemos acerca del nuevo refuerzo tigre.

¿Quién es Alan Franco? Futbolista de Ecuador

Alan Franco es un reconocido futbolista profesional de Ecuador que juega como mediocampista. Es una pieza clave en la Selección Nacional de Ecuador, siendo regular en las convocatorias de su selección.

Tigres recibe a Alan Franco en préstamo desde São Paulo. (@alan.franco.2)

¿Qué edad tiene Alan Franco?

Alan Franco nació el 21 de agosto de 1998, por lo que se encuentra por cumplir 28 años de edad.

¿Quién es la esposa de Alan Franco?

Alan Franco se encuentra casado actualmente con Malena.

¿Qué signo zodiacal es Alan Franco?

Alan Franco nació un 21 de agosto, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Leo.

Alan Franco, futbolista de Ecuador (alan.franco.2 / IG)

¿Cuántos hijos tiene Alan Franco?

Alan Franco tiene dos hijos menores; Mateo y Alana.

¿Qué estudió Alan Franco?

Alan Franco solo completó su educación básica, debido a que priorizó su tiempo para dedicarse por completo al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Alan Franco?

Alan Franco será nuevo jugador de Tigres U.A.N.L. en la Liga MX, luego de su destacada actuación en el Atlético Mineiro de la Liga de Brasil.

Comenzó su carrera en el Independiente del Valle de su país, antes de lograr dar el salto a Brasil donde se consolidó como un jugador importante.