Aaliyah Farmer, exjugadora de Tigres, dejó la Liga MX Femenil tras denunciar acoso que afectó su seguridad personal.

El DT Pedro Losa confirmó que la futbolista informó a Tigres desde enero de 2026, pero decidió continuar su carrera en Estados Unidos con el Chicago Stars FC de la NWSL, recordando otros casos similares de jugadoras mexicanas.

Aaliyah Farmer denunció el acoso hace tiempo

Pedro Losa, DT español de Tigres, aceptó en conferencia de prensa las razones por las que Aaliyah Farmer se fue de la Liga MX Femenil.

El estratega dijo que, Aaliyah Farmer tenía un tema personal y no se sintió segura por acosos que recibió, situación que le hizo saber hace tiempo al Club Tigres.

Losa no dio detalles del acoso recibido por su exjugadora, pero admitió que, “ninguna mujer se debe sentir intimidada, abusada y acosada”.

La denuncia que hizo Farmer a la directiva de Tigres fue a inicios del mes de enero, pero a pesar de haber sido apoyada por el club, la futbolista no se sintió segura y decidió irse de la Liga MX Femenil.

Aaliyah Farmer se fue de la Liga MX por acoso (@TigresFemenil)

¿A dónde se fue Aaliyah Farmer por el acoso que recibió en la Liga MX Femenil?

Aaliyah Farmer, exjugadora de Tigres, se fue de la Liga MX Femenil por sufrir acoso y jugará ahora con el Chicago Stars FC de la NWSL.

El acoso sufrido por Aaliyah Farmer en México, hace recordar otros casos, como el de Greta Espinoza, quien era atacada vía cibernética.

Scarlett Camberos, jugadora del América, también padeció acoso en 2023, por lo que en su momento también se fue de la Liga MX Femenil, rumbo al futbol de Estados Unidos.