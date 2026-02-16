Kurt Van Dyke fue asesinado en Costa Rica. El surfista se encontraba acompañado de su novia al momento del ataque. Ella resultó ilesa.

Pero, ¿quién era él? En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Kurt Van Dyke.

¿Quién es Kurt Van Dyke?

Kurt Van Dyke era un surfista y empresario estadounidense. Su amor por el surf nació a los 7 años, cuando sus padres le regalaron su primera tabla.

Su padre, Gene Van Dyke, fue pionero de este deporte en el norte de California, mientras que su madre, identificada como Betty, ayudó a las mujeres surfistas a abrirse camino en las décadas de 1950 y 1960.

Además de su pasión por este deportes sobre las olas, Kurt Van Dyke era dueño de un modesto hotel en Costa Rica, donde vivía desde el primero de enero de 1983.

Kurt Van Dyke (@arroba_machi / X)

¿Qué edad tenía Kurt Van Dyke?

Kurt Van Dyke, apodado como ´King´, nació en Santa Cruz, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1959, por lo que tenía 66 años de edad.

¿Quién fue la esposa de Kurt Van Dyke?

Kurt Van Dyke no estaba casado; sin embargo, tenía un noviazgo con una mujer que se identifica con el apellido de Arroyo, de 31 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Kurt Van Dyke?

Kurt Van Dyke pertenecía al signo zodiacal de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Kurt Van Dyke?

Aunque Kurt Van Dyke era conocido tanto a nivel local en Costa Rica como en California, no era una figura pública, por lo que se desconoce si tenía hijos.

¿Qué estudió Kurt Van Dyke?

Se desconoce el grado de estudios de Kurt Van Dyke.

¿En qué ha trabajado Kurt Van Dyke?

Kurt Van Dyke era dueño de un hotel ubicado en Puerto Viejo de Talamanca, localidad de Costa Rica.

Asesinan a Kurt Van Dyke (The Tico Times / Facebook)

Asesinan a Kurt Van Dyke

Alrededor de las 10:30 de la mañana, del sábado 14 de febrero, policía de Costa Rica acudió a la casa de Kurt Van Dyke, ubicada en Hone Creek, Cahuita, Talamanca.

Oficiales encontraron muerto a Kurt Van Dyke, quien tenía signos de asfixia y puñaladas en el cuerpo.

Primeros reportes revelan que el surfista estadounidense estaba debajo de una cama con una sábana sobre la cabeza.

De acuerdo con el testimonio de su novia, quien se identificó con el apellido de ‘Arroyo’, dos hombres irrumpieron en la casa que compartía con empresario.

En aquel momento, ella se encontraba en la ducha, por lo que sus agresores, la sacaron y ataron de pies y manos con unas bridas.

Los intrusos no solo mataron al surfista, también se llevaron objetos de valor y huyeron en un Hyundai Elantra 2013 que le pertenece a la pareja.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Kurt Van Dyke (@TheRealSantino / X)

Con información del New York Post y CR Hoy.