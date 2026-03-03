Rayados vs Querétaro juegan el miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Rayados vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
El pronóstico del partido Rayados vs Querétaro es triunfo 2-0 a favor de los regios en la Jornada 9 de la Liga MX.
- Pronóstico: Rayados 2-0 Querétaro
Rayados vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Querétaro, que se jugará en la Jornada 9 de la Liga MX.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Salcedo, Guzmán y Medina
- Mediocampistas: Óliver Torres, Fimbres, Arteaga y Chávez
- Delanteros: Orellano, Lucas Ocampos y Sergio Canales
Querétaro
- Portero: Allison
- Defensas: Diego Reyes, Abascia, Jaime Gómez y Venegas
- Mediocampistas: Carlo, González, Homenchenko, y Julio
- Delanteros: Coronel
Rayados vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Rayados vs Querétaro chocan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por ViX.
- Partido: Rayados vs Querétaro
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX
¿Cómo llegan Rayados y Querétaro a la Jornada 9 de la Liga MX?
Con 10 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 7 en la que perdió 0-2 ante Pumas.
Rayados necesita ganar los tres puntos en su cancha para no rezagarse en la pelea por el título del Clausura 2026.
Querétaro suma 5 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo en el que no aspira a mucho, ya que está lejos de los primeros lugares de la competencia.