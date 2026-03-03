Rayados vs Querétaro juegan el miércoles 4 de marzo en la Jornada 9 de Liga MX. Pronóstico 2-0 en la cancha del Estadio BBVA. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Rayados vs Querétaro: Pronóstico del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El pronóstico del partido Rayados vs Querétaro es triunfo 2-0 a favor de los regios en la Jornada 9 de la Liga MX.

Pronóstico: Rayados 2-0 Querétaro

Rayados vs Querétaro: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayados vs Querétaro, que se jugará en la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Salcedo, Guzmán y Medina

Mediocampistas: Óliver Torres, Fimbres, Arteaga y Chávez

Delanteros: Orellano, Lucas Ocampos y Sergio Canales

Querétaro

Portero: Allison

Defensas: Diego Reyes, Abascia, Jaime Gómez y Venegas

Mediocampistas: Carlo, González, Homenchenko, y Julio

Delanteros: Coronel

Rayados vs Querétaro: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 9 de la Liga MX. (Samuel Delgado / MEXSPORT)

Rayados vs Querétaro: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Rayados vs Querétaro chocan en la Jornada 9 del Clausura 2026 de la Liga MX. La cita es el miércoles 4 de marzo a las 19 horas por ViX.

Partido: Rayados vs Querétaro

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Miércoles 4 de marzo de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¿Cómo llegan Rayados y Querétaro a la Jornada 9 de la Liga MX?

Con 10 puntos, Rayados terminó en el noveno lugar de la tabla general de la Liga MX tras la Jornada 7 en la que perdió 0-2 ante Pumas.

Rayados necesita ganar los tres puntos en su cancha para no rezagarse en la pelea por el título del Clausura 2026.

Querétaro suma 5 puntos en el Clausura 2026 de la Liga MX, un torneo en el que no aspira a mucho, ya que está lejos de los primeros lugares de la competencia.