Lionel Messi está cerca de tener su sexta participación en una Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, existe la duda si el argentino podrá iniciar con su Selección debido a la lesión que atraviesa el campeón del mundo.

Y es que Messi provocó preocupación luego de abandonar el campo de juego en el duelo del Inter Miami y Philadelphia Union por molestias musculares en la pierna izquierda, aunque se descartó que sea de gravedad.

¿Qué le pasó a Messi con el Inter Miami?

La molestia de Messi apareció en el segundo tiempo del partido entre Inter Miami y Philadelphia Union de la MLS.

El marcador estaba empatado 4-4 y bajo una lluvia intensa, Messi empezó a tocarse la parte posterior del muslo izquierdo, por lo que el argentino abandonó inmediatamente el campo para que entrara su compañero Mateo Silvetti y él dirigirse al vestidor.

Posteriormente, el cuerpo médico del Inter Miami confirmó que se trató de una pequeña lesión muscular sin desgarro, por lo que no habrá problema con su participación en el Mundial 2026.

¿Qué tan grave es la lesión de Messi rumbo al Mundial 2026? (Rebecca Blackwell / AP Photo/Rebecca Blackwell)

¿Cuánto tiempo estará Messi fuera de acción?

La lesión de Messi lo dejaría fuera de las canchas entre 10 y 14 días, tiempo suficiente para que el campeón del mundo pueda representar a su país en el Mundial 2026.

Messi incluso podría estar disponible para el debut de Argentina en el Mundial 2026, ya que el partido será el próximo 16 de junio en Kansas City.