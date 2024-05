Nacho Ambriz no es un técnico que se caracterice por gritar o tener un carácter fuerte. Sin embargo, un jugador de Santos lo hizo enojar de tal forma que ya lo comparan con el Tuca Ferreti.

Ignacio ‘Nacho’ Ambriz es entrenador de Santos, por lo que salió un video en el que se le puede ver la forma en la que regaña a uno de sus jugadores al estilo Tuca.

Y es que el Tuca Ferreti sí era un entrenador que se enojaba constantemente, no solo en la cancha, también en conferencia de prensa o donde sea que estuviese.

Seguramente era difícil ser dirigido por el brasileño, pues también fue un gran jugador y te podía explicar cómo se debe de pegarle al balón.

El brutal regaño de Nacho Ambriz a un jugador de Santos en pleno entrenamiento

En un video podemos ver cómo es Nacho Ambriz en los entrenamientos con Santos, además que se captó un brutal regaño del ‘profe’ a uno de sus jugadores.

En este corto podemos ver a Nacho Ambriz entrenando con Santos diciéndole al jugador: “una definición hermano, te pregunto. Al pedo, chingue su madre a ver donde sale, no hijo, no hay rival, no hay nada, simplemente meterla al arquito a ver cómo sale. A cómo sale no hermano.

Para más contexto, el DT de los de la Laguna se enfurece con el futbolista porque estaba entrenando sin muchas ganas. Al parecer, para Ambriz la actitud cuenta mucho para sus equipos.

#SantosLaguna | Imagen exclusiva TUDN



🔥 ¡Con Ignacio Ambriz el fútbol es a máxima exigencia!🔥



Nacho no soportó ver a un jugador entrenando a medio gas y esto fue lo que pasó..



El esfuerzo y sacrificio no son negociables con el entrenador mexicano que le quiere devolver la… pic.twitter.com/pCKTXCzJ6D — Vladimir García (@VladimirGarciaG) May 30, 2024

El regaño más famoso del Tuca Ferreti con Tigres

Ahora que ya conocemos el regaño de Nacho Ambriz a su jugador de Santos en pleno entrenamiento, es imposible no recordar la vez que Tuca Ferreti se enojó en una práctica con Tigres.

Era el año 2014, Tuca Ferreti era entrenador de Tigres. En un entrenamiento estaban practicando pase más tiro, sin embargo sus jugadores no lo hacían de la forma que quería el brasileño.

Se hartó tanto que les tuvo que enseñar cómo se hacía el movimiento y el tiro, fue ahí donde nació aquella frase icónica: “60 putos años y prótesis y lo hago mejor que ustedes”.

Y si hablamos de corajes del Tuca Ferreti no terminaríamos, ya que los ha hecho también en conferencias de prensa y ahora en la televisión con ESPN.