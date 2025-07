El partido entre Inter Miami y Atlas se definió en el último minuto del partido a favor de los de la MLS, sin embargo, el momento que quedó marcado fue el encontronazo de Lionel Messi con el jugador de los rojinegros, Matías Cóccaro.

Matías Cóccaro aclaró el intercambio de palabras que tuvo con Messi, pues relató que él solo buscaba motivar a sus compañeros tras el cruce con la “Pulga”.

“Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, les dije de ir a buscar el segundo y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, él lo festeja delante mío”, mencionó Matías Cóccaro sobre el encontronazo que tuvo con Messi en el partido Inter Miami vs Atlas.

¿Qué le dijo Messi a Matías Cóccaro? El jugador del Atlas se encontró con el argentino en vestidores y el resultado fue inesperado

En las imágenes que se viralizaron se le vio a Messi muy enojado con Matías Cóccaro, incluso le lanzó unas palabras cuando se confirmó el 2-1 al finalizar el partido: “¡Tomá! Andá a buscarlo, andá a buscarlo el segundo”.

Se lo gritó EN LA CARA, re caliente Lionel. 🥵 pic.twitter.com/ShRBKEtuTY — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 31, 2025

Pese a los momentos de tensión, al terminar el juego, Matías Cóccaro explicó que la situación no pasó a mayores y hasta se reencontraron en los vestidores.

“Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”, dijo Matías Cóccaro, quien también mostró a la prensa la jersey del número 10 del Inter Miami que le regaló el argentino.

Por otro lado, también habló de la intensidad y la exigencia que conlleva enfrentar a Messi dentro del campo de juego.

“Él entendió que yo estoy para defender todo en Atlas, y que lo vivo de esa manera. Por eso vino y me lo gritó. Pero después se acercó a pedirme disculpas, sin necesidad. Ese gesto lo hace más grande todavía”.

🇦🇷🇺🇾 La charla y el abrazo entre Lionel Messi y Matías Cóccaropic.twitter.com/1wGS2QW3Wx — Mati (@matiasm_02) July 31, 2025

¿Cuál es el siguiente partido del Atlas y el Inter Miami?

Tras el encuentro entre ambas escuadras, el Atlas y el Inter Miami tendrán que cambiar el chip para enfrentar a sus siguientes rivales de la Leagues Cup 2025.

Atlas enfrentará a Orlando City, mientras que Inter Miami se medirá al Necaxa, ambos partidos correspondientes a la Jornada 2 de la Leagues Cup 2025.