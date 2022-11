El tiempo se agota para Raúl Jiménez de cara al Mundial de Qatar 2022. Restan 10 días para saber si el delantero del Wolverhampton podrá asistir a la siguiente Copa del Mundo.

El 14 de noviembre, Gerardo ‘Tata’ Martino deberá entregar la lista definitiva para Qatar 2022 y la gran incógnita es quién dejara su lugar en la delantera entre Santiago Giménez, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Raúl Jiménez .

Aunque al principio se creía que la baja sería Santiago Giménez, la lesión de Jiménez se ha alargado más de lo esperado y él mismo está dispuesto a dejar al Tricolor si no llega en buena forma.

“Lo he pensado (ausentarse del mundial). Si no estoy, no estoy; quiero ser sincero conmigo. Si no me siento en condiciones, hasta aquí llegué, y a desearles toda la suerte. Si siento que puedo, ahí estaré”, declaró en entrevista para ESPN.

¿Cuál es la lesión que sufre Raúl Jiménez?

El atacante del Wolverhampton, Raúl Jiménez, sufre de una pubalgia desde hace varias semanas y aunque se encuentra en etapa de rehabilitación, el tiempo sigue su marcha.

El goleador mexicano ya trabaja con el balón y hace algunos ejercicios con el resto de su equipo; sin embargo, no se encuentra todavía al 100 por ciento.

“Ha sido más largo de lo esperado. Estoy trabajando con balón, separado del grupo, pero ya hago calentamiento con el equipo y puedo hacer varias cosas. Para competir, no estoy; se espera que esta semana esté más integrado”, agregó en dicha entrevista.

Raúl Jiménez (AP )

¿Cuándo debuta la Selección Mexicana en Qatar 2022?

La Selección Mexicana de Gerardo Martino debutará en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el próximo 22 de noviembre.

El Tricolor hará su debut ante la Selección de Polonia; posteriormente enfrentará a uy cerrará la fase de grupos ante Arabia Saudita (30 de noviembre).

