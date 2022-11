Carlos Vela negó categóricamente que la Selección Mexicana lo haya buscado en la víspera de Qatar 2022, tal y como se reportó hace unos días.

El nombre de Carlos Vela cobró notoriedad en las últimas horas debido a que su nombre volvió a sonar para subirse al barco mundialista con rumbo a Qatar 2022.

Sin embargo, en plática con miras a la final de la MLS, el jugador del LAFC reveló que nadie de la Selección Mexicana lo ha buscado para integrarse .

“Tengo mucho respeto hacia el Tata y los directivos. No he tenido ningún problema como para decir algo malo. Les he deseado lo mejor… Yo me los he encontrado casualmente pero nunca ha llegado alguien (a buscarme)”, dijo.

Carlos Vela es reconocido por propios y extraños como el mejor futbolista mexicano del momento, pero desde el 2018 está retirado del Tricolor.

Recordemos que la Selección Mexicana debuta en Qatar 2022 el próximo 22 de noviembre enfrentando a Polonia; luego se medirá a Argentina y Arabia Saudita.

Carlos Vela preferiría una Selección Mexicana “europea”

Aunque eso sí, Carlos Vela se animó a hablar sobre la Selección Mexicana; al respecto afirmó que lo mejor sería que ésta fuera conformada por jugadores que militaran en Europa.

Incluso mencionó el nombre de Héctor Herrera, mexicano que recién dejó el alto nivel para ir a la MLS con el Houston Dinamo .

“Si yo fuera el Tata me gustaría que todos jugaran en Europa. No nos vamos a engañar con que la MLS es la mejor Liga de Europa. El mejor futbol está en España, Inglaterra. Pero Héctor Herrera eligió lo mejor para su familia”, afirmó.

Cabe decir que Carlos Vela está en la víspera de ganar su primer título de Liga a nivel de clubes, pero antes el LAFC debe pasar por encima de Philadelphia.

