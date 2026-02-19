Pumas vs Rayados: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Liga MX?

Pumas vs Rayados se enfrentarán en la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX. El partido es el domingo 22 de febrero de 2026 y será transmitido por ViX y TUDN.

Pumas vs Rayados: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Pumas vs Rayados se enfrentarán el domingo 22 de febrero como parte de la Jornada 7 de la Liga MX.

Pumas vs Rayados: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX

El Pumas vs Rayados se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México, el domingo 22 de febrero de 2026.

Pumas vs Rayados: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

El Pumas vs Rayados será transmitido por la plataforma de ViX y TUDN el domingo 22 de febrero a las 17 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan Pumas y Rayados al partido de la Jornada 7 de la Liga MX?

Pumas llega a la Jornada 7 de la Liga MX luego de jugar contra Puebla, por lo que intentarán sacar los 3 puntos contra Rayados.

Rayados, por su parte, enfrentó al León en la Jornada 6, por lo que ahora tienen la mira puesta en Pumas con el objetivo de ganar y seguir escalando posiciones en la Liga MX.