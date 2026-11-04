PSV vs Brujas se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 1-2 a favor del cuadro belga.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al PSV vs Brujas.
Ahora, PSV suma 4 puntos y es el lugar 24 de la fase de liga; mientras que Brujas se ubica en el noveno lugar con 9 unidades logradas.
Marcador del partido: PSV 1-2 Brujas
PSV vs Brujas: así se definió el partido de la Champions League
El partido PSV vs Brujas, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido PSV vs Brujas:
- Minuto 25: Gol de Nicolo Tresoldi (Brujas)
- Minuto 54: Gol de Kodai Sano (PSV)
- Minuto 65: Gol de Carlos Forbs (Brujas)
¿Cuándo vuelven a jugar PSV y Brujas en la Champions League?
PSV y Brujas regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
PSV visita al Real Madrid el 24 de noviembre, mientras que Brujas enfrenta al Liverpool el 25 del mismo mes.