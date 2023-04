El presidente del Al-Nassr se siente decepcionado del fichaje de Cristiano Ronaldo, luego de que el equipo fracasara en la Copa de Arabia.

Cabe recordar, que el Al-Nassr fue eliminado de la Copa de Arabia y el astro portugués se veía notablemente frustrado por el resultado.

Pero, no fue el único con frustración, pues el presidente del equipo árabe, Musalli Al-Muammar fue el que estalló contra el jugador estrella por no poder hacer mucho al respecto.

“Solo me han estafado dos veces en mi vida. La primera fue cuando pedí 3 kebabs y sólo me entregaron 2. La segunda fue al fichar a Cristiano Ronaldo”, dijo el presidente.

Y es que, su molestia también deriva de la impresionante cantidad que gana Cristiano Ronaldo, pues se convirtió en el jugador mejor pagado de toda la historia.

Cristiano Ronaldo (Tomada de video)

Cristiano Ronaldo y el gesto obsceno

Cristiano Ronaldo fue blanco de críticas, por haber hecho un gesto obsceno al término de un partido.

Y es que, todo ocurrió luego de que los fanáticos del Al Hilal comenzaran a corear el nombre de Lionel Messi, lo que desató la molestia del portugués y se llevó las manos a los genitales como forma de insulto a todos los que corearon el nombre del jugador argentino.

Aunque eso quedó grabado en un video que se volvió viral y eso le podría traer muchos problemas al jugador.

Cristiano Ronaldo y los problemas con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo podría estar teniendo problemas no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella, pues su vida amorosa tampoco iría muy bien.

De acuerdo con un programa de televisión, él y Georgina Rodríguez no atraviesan su mejor momento.

“Ronaldo no está feliz. Georgina, se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar”, comentaron.

