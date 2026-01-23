La Jornada 23 de la Premier League continúa el domingo 25 de enero con el partido Arsenal vs Manchester United. Conoce a qué hora ver el duelo a través de las plataformas HBO Max y TNT Sports.
- Partido: Arsenal vs Manchester United
- Fecha: Domingo 25 de enero
- Fase: Jornada 23 Premier League
- Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Emirates Stadium
- Transmisión: HBO Max y TNT Sports
La Jornada 23 de la Premier League enfrenta al Arsenal vs Manchester United en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.
Arsenal vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?
Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Arsenal vs Manchester United, el domingo 25 de enero.
¿Cómo llegan Arsenal y Manchester United al partido de la Jornada 23 de Premier League?
Arsenal se mantiene como el líder de la Premier League después de 22 jornadas disputadas, y previo al partido ante Manchester United.
Con 50 puntos, Arsenal camina al campeonato de la Premier League, pues supera con 7 unidades al segundo lugar, Manchester City.
Una victoria sobre Manchester United sería fundamental para que Arsenal pueda afianzarse en la cima de la Premier League.
En tanto, Manchester United intenta arrebatarle el cuarto lugar de la competencia a Liverpool, que lo supera por un punto en la tabala de posiciones.