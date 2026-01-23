La Jornada 23 de la Premier League continúa el domingo 25 de enero con el partido Arsenal vs Manchester United. Conoce a qué hora ver el duelo a través de las plataformas HBO Max y TNT Sports.

Partido: Arsenal vs Manchester United

Fecha: Domingo 25 de enero

Fase: Jornada 23 Premier League

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

Arsenal vs Manchester United: A qué hora ver el partido de la Premier League

La Jornada 23 de la Premier League enfrenta al Arsenal vs Manchester United en punto de las 10:30 horas, tiempo del centro de México.

Arsenal vs Manchester United: ¿Dónde ver el partido de la Premier League?

Las plataformas HBO Max y TNT Sports transmitirán el partido Arsenal vs Manchester United, el domingo 25 de enero.

Partido: Arsenal vs Manchester United

Fecha: Domingo 25 de enero

Fase: Jornada 23 Premier League

Horario: 10:30 horas, tiempo del centro de México

Sede: Emirates Stadium

Transmisión: HBO Max y TNT Sports

What better way to spend your Friday than joining us for our Live Watchalong of Arsenal v Man Utd classic matches?!



Join us now 👀👇 — Premier League (@premierleague) January 23, 2026

¿Cómo llegan Arsenal y Manchester United al partido de la Jornada 23 de Premier League?

Arsenal se mantiene como el líder de la Premier League después de 22 jornadas disputadas, y previo al partido ante Manchester United.

Con 50 puntos, Arsenal camina al campeonato de la Premier League, pues supera con 7 unidades al segundo lugar, Manchester City.

Una victoria sobre Manchester United sería fundamental para que Arsenal pueda afianzarse en la cima de la Premier League.

En tanto, Manchester United intenta arrebatarle el cuarto lugar de la competencia a Liverpool, que lo supera por un punto en la tabala de posiciones.