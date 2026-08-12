Philadelphia vs Santos se miden el jueves 13 de agosto a las 17 horas en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Transmiten Apple TV.
- Partido: Philadelphia vs Santos
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV
Philadelphia vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El jueves 13 de agosto de 2026 se miden Philadelphia vs Santos, en punto de las 17 horas.
Philadelphia vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Leagues Cup 2026?
El partido Philadelphia vs Santos se podrá ver en la plataforma de Apple TV.
- Partido: Philadelphia vs Santos
- Fase: Jornada 3
- Torneo: Leagues Cup 2026
- Fecha: Jueves 13 de agosto 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Subaru Park
- Transmisión: Apple TV
¿Cómo quedaron Philadelphia y Santos en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026?
Philadelphia y Santos disputaron sus respectivos partidos en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Philadelphia derrotó 3-1 a Necaxa, mientras que Santos perdió por el mismo marcador ante Chicago Fire.
Se espera un gran duelo en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026, con los Guerreros enfrentando un reto complicado.