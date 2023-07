La Liga MX ha mostrado su total falta de coherencia al postergar el juego del Club América, pero no del Club Chivas, cuando las canchas de ambos inmuebles son una porquería.

El duelo Querétaro FC vs Club América no se llevará a cabo por el mal estado de la cancha, pero extrañamente sí se jugará el partido entre Club Chivas y Atlético de San Luis en el estadio Akron. ¿Por qué un juego sí y otro no?

Las especulaciones hablan de que se beneficia al Club América, ya que recuperará a sus jugadores que están en Copa Oro y Julián Quiñones, la contratación del torneo, tendrá más tiempo para acoplarse al equipo de las Águilas.

Piensa mal…

Chivas trabaja a marchas forzadas en su cancha para el duelo de mañana vs San Luis. pic.twitter.com/tzwzWsavfg — david medrano felix (@medranoazteca) July 8, 2023

¿La Liga MX beneficia al Club América?

Parece que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, quiere beneficiar al Club América al postergar su juego ante el Querétaro FC por el mal estado de la cancha que guarda La Corregidora.

El estadio La Corregidora recibió hace diez días el concierto de un cantante del regional mexicano y la cancha no ha podido recuperarse totalmente, lo que propició que la Liga MX suspendiera el juego contra el Club América.

Esto le viene muy bien a las Águilas ya que de esta forma podrán recuperar a sus jugadores que se encuentran con la Selección Mexicana en la Copa Oro.

Además, Julián Quiñones, nuevo refuerzo azulcrema, podrá acoplarse un poco más a su nuevo equipo.

Extrañamente la cancha del Estadio Akron, donde esta tarde el Club Chivas jugará ante el Atlético de San Luis, se encuentra en similares condiciones a las del Corregidora y la Liga MX no ha dicho nada.

Muy beneficioso para el Club América, pero no tanto para sus rivales.

Cancha de La Corregidora del Querétaro FC

¿Cómo inició el torneo el Club América?

Este tiempo de “descanso” le vendrá muy bien al Club América, ya que en la primera fecha del Apertura 2023 cayó en plena cancha del Estadio Azteca, ante el FC Juárez 1-2.

El Querétaro FC por su parte inició ganando de visitante 0-2 ante el Club Santos Laguna.

El descanso le viene bien al cuadro de André Jardine y mal al de Mauro Gerk. La decisión de suspender el juego es totalmente a favor del Club América, por lo menos así se hace ver.

