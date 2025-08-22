En la Vuelta de Alemania pasó un error que nos enseña a todos a no celebrar antes de tiempo. Riley Sheehan levantó los brazos antes de la meta y lo adelantaron en el último minuto.

Esta situación no es exclusiva del ciclismo. Hemos visto que pasa también en el atletismo también, es decir, en deportes en los que hay que llegar a una meta.

Es más común, pero también en el futbol ha pasado. Quien no recuerda a los aficionados de Cruz Azul creyéndose campeones en el 2013.

De un momento a otro todo cambió y América se llevó el trofeo. Así que la lección del día es hasta que escuche el silbatazo o llegue a la línea final, no celebre, y mucho menos subestime al rival.

¡Por celebrar antes! Levantó los brazos antes de cruzar la meta y le ganaron en el último segundo

Uno de los eventos más importantes del ciclismo se está llevando a cabo, no es una de las grandes vueltas, pero están varios de los mejores del mundo. La Vuelta a Alemania vivió uno de los finales más extraños en una etapa.

El muy experimentado Riley Sheehan, llegó a la meta después de recorrer 190 km, que va desde Herford a Arnsberg. Se sentía ganador en incluso alzó las manos para celebrar.

El problema es que no se dio cuenta que Jhonatan Narváez se encontraba pegado a él y llegó primero a la meta. En el video, se le puede ver la frustración a Riley Sheehan. Incluso se tuvo que ir al photofinish y sí, el ecuatoriano llegó primero.

Así quedó la etapa 2 de la Vuelta de Alemania:

Jhonatan Narváez: 04:27:10 Riley Sheehan: +00 Søren Wærenskjold: +00

¡UN ERROR PARA LA HISTORIA!😳



La Etapa Reina de la Vuelta a Alemania 2025 quedará grabada en la memoria: Riley Sheehan levantó los brazos antes de tiempo… y Jhonatan Narváez lo rebasó en los últimos metros para quedarse con la victoria. 🇪🇨🏆



Un cierre dramático que demuestra… pic.twitter.com/P1iq4ESJ0u — Claro Sports (@ClaroSports) August 22, 2025

¿Cómo va la clasificación de la Vuelta de Alemania luego de 2 etapas?

Ya van 2 etapas de las 4 de la Vuelta de Alemania. Hasta este momento, el noruego Søren Wærenskjold se encuentra en primer lugar de la clasificación general por arriba de grandes nombres del ciclismo.