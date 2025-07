El hijo de José Ramón Fernández protagonizó un nuevo momento viral y retó a David Faitelson a una pelea de box.

Durante una entrevista en la que estuvo Alex Montiel, Ricardo Fastlicht y el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo Fernández, se comentó sobre la pelea que tendrá el youtuber que interpreta al Escorpión Dorado y Franco Escamilla.

En la plática, el hijo de José Ramón Fernández aprovechó para mencionar que él se agarraría a golpes contra David Faitelson, por lo que dejó sorprendidos a todos en la mesa.

El hijo de José Ramón Fernández ironizó con enfrentar a David Faitelson en una pelea de box, pues ya ha tenido varios momentos polémicos con el periodista, además de que no le cae bien.

“Yo me voy con Faitelson, pinche mercenario, órale cuando quieras”, mencionó Juan Pablo Fernández, quien dejó sorprendidos a Alex Montiel y Ricardo Fastlicht.

Luego de provocar risas entre sus compañeros, Juan Pablo Fernández aceptó que David Faitelson le ganaría sin ningún problema debido a la altura del periodista.

“Me pone en la madre porque mide 2 metros”, dijo el hijo de José Ramón Fernández, a lo que inmediatamente Alex Montiel le respondió: “Me dice, cuando termine tu pelea voy contra ti y le dije, si no pudiste con José Ramón Fernández”, mismo comentario que provocó risas.

¿David Faitelson y Juan Pablo Fernández no se llevan bien?

Luego de los problemas que hubo entre David Faitelson y José Ramón Fernández tras la salida del ex de ESPN a TUDN, Juan Pablo Fernández opinó al respecto y pidió que no se metiera con su padre.

“(David) se fue a Televisa, yo siempre digo que la peor traición es traicionarte a ti mismo, ¿No? Él puteó a Televisa 35 años, incluso a Azcárraga y hoy traga de ahí. Entonces ahí sí él mismo lo debe de saber, es una incoherencia, te estás traicionando todo lo que dijiste durante 30 años. No puedes hablar mal de la empresa ni del patrón, pero bueno, yo le deseo lo mejor a David y ojalá no se meta con mi papá porque pude haber líos", aseguró el hijo de José Ramón Fernández en el podcast del ex portero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez.