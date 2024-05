En el pasado GP de Emilia Romagna, Checo Pérez tuvo algunos errores y el asesor de la escudería de Red Bull, Helmut Marko, opinó sobre el rendimiento del mexicano y le lanzó un duro mensaje.

Checo Pérez terminó en la octava posición en el GP de Emilia Romagna y ya lleva dos carreras sin subirse al podio lo que empieza a preocupar a Red Bull y a Helmut Marko, quien habló recientemente al respecto.

Por otro lado, su compañero Max Verstappen sigue cumpliendo con las expectativas del equipo ya que sigue manteniéndose como primero en la tabla del Campeonato de Pilotos y de Constructores.

Y es que, Red Bull espera los mismos resultados con Checo Pérez ya que el mexicano ha sido la clave para ayudarlos a ganar desde que llegó y aunque a veces tiene tropiezos, siempre termina sorprendiendo a la escudería.

¿Qué dijo Helmut Marko de Checo Pérez?

Helmut Marko, ex piloto y asesor de la escudería de Red Bull, lanzó un tremendo dardo sobre el rendimiento de Checo Pérez en el GP de Emilia Romagna, donde tuvo un desafortunado resultado tanto en la clasificación como en la carrera.

Checo Pérez no pudo subirse al podio por lo que terminó sumando pocos puntos costándole el subliderato del campeonato de la F1. Ante esto, Helmut Marko señaló cuáles fueron los errores del mexicano y que menos mal tienen a Max Verstappen.

“Si no estamos en la mejor posición posible, menos mal que nos queda el factor Max, que también nos dio la victoria en Imola” dijo Helmut Marko.

Esto fue sin duda un mensaje duro para Pérez ya que según Helmut Marko, no está rindiendo como debería y si no fuera por las victorias de Max Verstappen, Red Bull no estaría en una buena posición.

“Sergio Pérez no rindió tan bien en Imola como en las rondas anteriores del Campeonato del Mundo… Su rendimiento fue bueno hasta su accidente en la tercera sesión de entrenamientos, pero por desgracia luego cometió un error garrafal en la curva 7 durante la clasificación. El error le costó tres décimas de segundo, lo que significó que Checo no pasara a la Q3″, agregó Helmut Marko.

¿Que ha pasado con la renovación de Checo Pérez en Red Bull?

El futuro de Checo Pérez en Red Bull continúa en la incertidumbre ya que recientemente se dio a conocer que el mexicano recibió una propuesta para renovar con la escudería pero aún no la ha aceptado.

Se dice que Red Bull ya le hizo una oferta a Checo Pérez por un año más pero al parecer no le convenció del todo ya que el piloto mexicano quiere firmar por dos años.

Sin embargo, Red Bull rechazó la contrapropuesta de Pérez y seguirán analizando cuál será lo mejor para ambos ya que el mexicano no tiene planes de retirarse aún.