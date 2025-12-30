La Semana 18 de la NFL definirá primera ronda de los Playoffs 2025 y te compartimos la guía completa, incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
NFL Semana 18: Horario y dónde ver los partidos del sábado 3 de enero
La Semana 17 de la NFL arranca con la visita de los Panthers y los Buccaners, el sábado 3 de enero de 2026.
Así se jugarán los dos partidos de Navidad el sábado 3 de enero.
Panthers vs Buccaners
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Sábado 3 de enero de 2026
- Horario: 15:30 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
Seahawks vs 49ers
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Sábado 3 de enero de 2026
- Horario: 19 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
NFL Semana 18: Horario y dónde ver los partidos del domingo 4 de enero
La actividad de la Semana 18 de la NFL continúa el domingo 4 de enero con el resto de los partidos de la jornada.
Colts vs Texans
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: Fox Sports
Browns vs Bengals
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Saints vs Falcons
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Packers vs Vikings
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: Fox Sports
Titans vs Jaguars
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: Canal 5
Cowboys vs Gigants
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
- Canal: NFL Game Pass
Cardinals vs Rams
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Chiefs vs Raiders
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Commanders vs Eagles
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Dolphins vs Patriots
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Fox Sports
Lions vs Bears
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Fox Sports
Chargers vs Broncos
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: Canal 5
Jets vs Bills
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 15:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Ravens vs Steelers
- Semana 18 de la NFL
- Fecha: Domingo 4 de enero de 2026
- Horario: 19:20 horas
- Canal: ESPN y Disney+