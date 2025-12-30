La Semana 18 de la NFL definirá primera ronda de los Playoffs 2025 y te compartimos la guía completa, incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

NFL Semana 18: Horario y dónde ver los partidos del sábado 3 de enero

La Semana 17 de la NFL arranca con la visita de los Panthers y los Buccaners, el sábado 3 de enero de 2026.

Así se jugarán los dos partidos de Navidad el sábado 3 de enero.

Panthers vs Buccaners

Semana 18 de la NFL

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 15:30 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Seahawks vs 49ers

Semana 18 de la NFL

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: 19 horas

Transmisión: ESPN y Disney+

Doble cartelera de sábado que definirá el rumbo de los playoffs. 🏈



¿Quiénes se llevan la W? 🙌



📺📱: @ESPNmx, @disneyplusla pic.twitter.com/xIvlufIt7i — NFL México (@nflmx) December 30, 2025

NFL Semana 18: Horario y dónde ver los partidos del domingo 4 de enero

La actividad de la Semana 18 de la NFL continúa el domingo 4 de enero con el resto de los partidos de la jornada.

Colts vs Texans

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: Fox Sports

Browns vs Bengals

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Saints vs Falcons

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Packers vs Vikings

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: Fox Sports

Titans vs Jaguars

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: Canal 5

Cowboys vs Gigants

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Canal: NFL Game Pass

Cardinals vs Rams

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Raiders

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Eagles

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Dolphins vs Patriots

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: Fox Sports

Lions vs Bears

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: Fox Sports

Chargers vs Broncos

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: Canal 5

Jets vs Bills

Semana 18 de la NFL

Fecha: Domingo 4 de enero de 2026

Horario: 15:25 horas

Canal: NFL Game Pass

Ravens vs Steelers