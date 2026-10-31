Santos vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 17 horas por ESPN, ViX y Disney+.
- Partido: Santos vs Necaxa
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, ViX y Disney+
Santos vs Necaxa es uno de los dos partidos programados este domingo 1 de noviembre, en la Jornada 15 del Apertura 2026.
Santos vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El domingo 1 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 15 de la Liga MX, día en que se miden Santos vs Necaxa.
Santos vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Santos vs Necaxa.
Santos vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
El partido Santos vs Necaxa podrá verse a través de la señal de ESPN, ViX y Disney+.
- Partido: Santos vs Necaxa
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, ViX y Disney+