Oswaldo Sánchez catalogado uno de los mejores porteros en la historia del Club Chivas, tuvo una brillante carrera dentro del futbol mexicano, sin embargo nunca pudo ir a Europa, por lo que ahora el ya retirado guardameta reveló los motivos.

Oswaldo Sánchez tuvo paso por varios equipos del futbol mexicano, donde su romance con la afición fue en su estancia por el Club Chivas, con quien logró ser campeón. En ese sentido a pesar de su gran nivel nunca pudo ir a Europa y el exguardameta ha revelado los motivos.

“No soy pendejo” Oswaldo Sánchez al no ir a Europa por ofertas cero atractivas

Mediante el podcast “Cuando el balón deja de rodar” Oswaldo Sánchez reveló del porqué no fue a Europa a pesar de haber tenido ofertas de varios clubes. El exquero de Club Chivas y Santos Laguna se se dijo no ser pendejo al no haber aceptado ofertas económicas atractivas.

“Hablando con la verdad, no me fui porque no me convenía económicamente, aunque clubes de Inglaterra, España, Grecia me buscaron. Dicen en mi barrio “No soy pendejo” depende del momento de vida en el que estés. comenzó diciendo San Oswaldo.

Tenía 32 cuando llegaron esas ofertas, fui el mejor de la Confederaciones 2005, por encima de Oliver Khan y Abondanzzieri. A todo los de élite me lo chingue” indicó Oswaldo Sánchez.

Ofertas eran la mitad de lo que ganaba en México

Por otra el portero mexicano destacó que la oferta más atractiva era la mitad de lo que ganaba en México, por lo que mejor decidió quedarse dentro de la Liga MX.

“Me quería un equipo de Inglaterra, vinieron a hablar conmigo, pero cuando llegó la oferta, me pagaban la mitad de lo que ganaba en México. Lo hablé con mi familia y decidimos que no, tengo 4 hijos, quiero que tengan una buena vida. Cuando tienes 21 años y estás soltero te vas, pero yo ya no estaba en esa situación” señaló Oswaldo Sánchez.

david_izazola y Oswaldo Sánchez (captura de p)

