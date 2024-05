Alexa Moreno, gimnasta mexicana, volvió a poner el nombre de México en lo más alto tras obtener una medalla en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística.

Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce, donde obtuvo un puntaje de 13.750, en la modalidad salto de la World Challenge Cup de Gimnasia Artística en Varna, Bulgaria, dicha competición sirve como preparación de cara a París 2024.

Alexa Moreno tendrá su tercera participación en sus Juegos Olímpicos, siendo Rio 2016 y Tokio 2020 sus primeras apariciones.

Desafortunadamente para Moreno, no ha logrado obtener ninguna medalla en el los JJOO, sin embargo en tierras niponas estuvo cerca de subir al podio, sin embargo, quedó a 17 centésimas de la japonesa Yeo Seo-Jeong, quien se llevó el tercer lugar.

¿Alexa Moreno pone el nombre de México en el mapa de la Gimnasia Artística?

La Gimnasia Artística no es deporte común en México, sin embargo, a base de gran esfuerzo y logos deportivos, Alexa Moreno se ha encargado de que terceros se interesen en esta disciplina.

La popularidad de Alexa Moreno ha crecido a tal magnitud que la gimnasta fue homenajeada con una muñeca Barbie, en conmemoración a los 65 años del famoso juguete.

“Desde el tiempo de juego hasta el tiempo de partido, Barbie ha defendido más historias para chicas durante 65 años y contando”, fue parte del mensaje que publicó Barbie en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Moreno también tuvo un mensaje de agradecimiento. “La primera vez que vi una Barbie hecha a mi semejanza me da como ese ‘lo has hecho bien’, me encanta y es muy satisfactorio saber que lo que hago pueda motivar a otras personas a seguir su propio camino y a querer hacer algo grande”, publicó Alexa.

¿Alexa Moreno es la mejor gimnasta de México?

Es importante destacar que lo hecho por Alexa Moreno en Tokio 2020, ninguna otra mexicana lo ha logrado, ya que se clasificó a la final de la prueba Olímpica, Salto de Caballo y se clasificó a la final de la prueba, finalizó en la cuarta posición.

Asimismo, se convirtió en la primera atleta mexicana en ganar una medalla en el Mundial de Gimnasia Artística de 2018 celebrado en Doha, obteniendo la medalla de Bronce.