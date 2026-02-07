Alrededor del Super Bowl se construyen historias mágicas dentro y fuera del emparrilado. Es el caso de la que que comparten tres amigos desde hace 60 años, ritual del estarían despidiéndose en el 2026.

Tres amigos que nunca se perdieron un Super Bowl en 60 años, llegan a la edición del 2026 con la incertidumbre si podrán volver en el 2027 juntos.

¿Quiénes son los tres amigos que nunca se perdieron un Super Bowl en 60 años?

Los tres amigos que firmaron un pacto con el Super Bowl como testigo, son los fanáticos que sobreviven en el exclusivo club que nunca se han perdido un partido de este tipo en 60 años.

Don Crisman de Maine, Gregory Eaton de Michigan y Tom Henschel de Florida, llegaron a Santa Clara procedentes, para presencial otro Super Bowl y alargar su pacto de amistad.

Sin embargo, al Super Bowl 60 de la NFL, los tres amigos no llegan en la mejor forma, dos de ellos lidian con los estragos de los años, y admiten que probablemente sea la última vez juntos.

Super Bowl 2026: Pronóstico para ganar título de la NFL (especial)

El adiós al Super Bowl está cerca

Don Crisman, fanático de los Patriots acepta, “definitivamente este será el último. Llegamos a 60”. Tenía 30 años cuando inició esta aventura con sus amigos en el Super Bowl.

Tom Henschel, de 84 años, se recupera de un derrame cerebral, pero no se rinde. Mientras que, Gregory Eaton, con 86 años, quiere volver en el Super Bowl 2027.

Los tres amigos han asistido a todos los juegos desde el primer Campeonato Mundial AFL-NFL, como se conocían los dos primeros Super Bowls en 1967.

Henschel consiguió un boleto de 12 dólares para el Super Bowl de 1969 el día del juego.

Crisman soportó un viaje en tren de 24 horas a Miami para el Super Bowl de 1968.

El reducido grupo de los 60 Super Bowls

El club de personas que nunca se han perdido un Super Bowl en 60 añosincluye entre sus miembros vigentes al fotógrafo John Biever, quien ha estado en todos los partidos por el título de la NFL, pero planea dejar su racha en 60 juegos.

Asistir al Super Bowl no es fácil hoy en día, así que una racha como la de los tres amigos que nunca se perdieron uno en 60 años, no volverá a repetirse.