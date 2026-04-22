La NBA continúa con sus series de playoffs rumbo al título, y en una de ellas, los Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 3 este jueves 23 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 19:30 horas.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 3 Serie de Playoffs (1-1)

Fecha: Jueves 23 de abril de 2026

Horario: 19:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves: Hora para ver el Juego 3 de los playoffs de la NBA

Nuggets vs Timberwolves juegan a partir de las 19:30 horas el tercer partido de su serie de playoffs de la NBA, este jueves 23 de abril.

Nuggets vs Timberwolves: Canal para ver el Juego 3 de los playoffs de la NBA

ESPN y Disney + transmitirán el Juego 3 de los playoffs de la NBA: Nuggets vs Timberwolves.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 3 Serie de Playoffs (1-1)

Fecha: Jueves 23 de abril de 2026

Horario: 19:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves en los playoffs de la NBA (Jack Dempsey / AP)

¿Cómo quedó el Juego 2 Timberwolves vs Nuggets?

Los Timberwolves de Minnesota remontaron para vencer 119-114 a los Nuggets de Denver, el lunes por la noche e igualar su serie de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA a un triunfo por quinteta.