La NBA continúa con sus series de playoffs rumbo al título, y en una de ellas, los Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 3 este jueves 23 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 19:30 horas.
- Partido: Nuggets vs Timberwolves
- Fase: Juego 3 Serie de Playoffs (1-1)
- Fecha: Jueves 23 de abril de 2026
- Horario: 19:30 horas
- Sede: Target Center
- Transmisión: ESPN y Disney+
Nuggets vs Timberwolves: Hora para ver el Juego 3 de los playoffs de la NBA
Nuggets vs Timberwolves juegan a partir de las 19:30 horas el tercer partido de su serie de playoffs de la NBA, este jueves 23 de abril.
Nuggets vs Timberwolves: Canal para ver el Juego 3 de los playoffs de la NBA
ESPN y Disney + transmitirán el Juego 3 de los playoffs de la NBA: Nuggets vs Timberwolves.
- Partido: Nuggets vs Timberwolves
- Fase: Juego 3 Serie de Playoffs (1-1)
- Fecha: Jueves 23 de abril de 2026
- Horario: 19:30 horas
- Sede: Target Center
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo quedó el Juego 2 Timberwolves vs Nuggets?
Los Timberwolves de Minnesota remontaron para vencer 119-114 a los Nuggets de Denver, el lunes por la noche e igualar su serie de playoffs de la Conferencia Oeste de la NBA a un triunfo por quinteta.
- Denver había ganado 13 seguidos desde que perdió el 18 de marzo.
- Denver Nuggets dejó escapar la oportunidad de tomar el control ante su rival de la División Noroeste.
- Los Nuggets tienen marca de 8-0 en su historia cuando ganan los dos primeros partidos de una serie de playoffs.
- Mientras que los Wolves están 0-8 cuando pierden los primeros dos enfrentamientos.
- Minnesota se recuperó de un déficit temprano de 19 puntos.