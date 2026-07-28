La conquista de España en el Mundial 2026 sigue dejando historias curiosas fuera de la cancha y una de ellas involucra a Luis de la Fuente, quien reaccionó con humor al tatuaje de Marc Cucurella.

Y es que durante una entrevista posterior al logro del campeonato mundialista, Luis de la Fuente fue cuestionado sobre el compromiso adquirido por futbolistas como Marc Cucurella y Borja Iglesias, quienes aseguraron que inmortalizarían a su entrenador en la piel en caso de conquistar el título mundial.

¿Qué dijo Luis de la Fuente sobre el tatuaje de Marc Cucurella?

Lejos de mostrarse sorprendido, Luis de la Fuente respondió entre risas y recordó que ya había advertido a sus dirigidos sobre las consecuencias de aquella promesa.

“Han cometido un error. Como son hombres de palabra, son gente seria, lo van a cumplir. Ya les he dicho: ‘Os equivocasteis’. Se han equivocado, pero bueno, lo disfrutarán”, comentó el estratega riojano.

El entrenador también aprovechó para bromear sobre el lugar donde podrían hacerse el tatuaje.

“Tampoco soy tan horrorosamente feo como para que se lo pongan en un sitio donde no se les vea mucho, pero me hace gracia y estoy orgulloso de que cumplan su palabra, sobre todo. Si dices una cosa, hay que cumplirla, así que estoy feliz por eso también”. Luis de la Fuente, entrenador de España.

¿Cómo es el tatuaje que se hizo Marc Cucurella?

El tatuaje que presume Marc Cucurella muestra una caricatura detallada de Luis de la Fuente, seleccionador de España, sosteniendo la Copa del Mundo con el logo oficial del torneo de fondo.

El rostro de Luis de la Fuente quedó tatuado en el brazo de Marc Cucurella (@cucurella3)

Marc Cucurella eligió un lugar visible en la parte trasera de su brazo izquierdo, justo por encima del codo, para que le tatuaran el rostro del entrenador de España, Luis de la Fuente.