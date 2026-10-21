Inter de Milán vs Shakhtar chocaron en actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado de 1-0.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 3 de la Champions League, y en uno de ellos, el Inter de Milán vs Shakhtar.
Inter de Milán suma 3 puntos y en el lugar 20 de la fase de liga; mientras que Shakhtar marcha en el lugar 17 con 4 unidades.
Marcador del partido: Inter de Milán 1-0 Shakhtar.
Inter de Milán vs Shakhtar: así se definió el partido de la Champions League
El partido Inter de Milán vs Shakthar de la Jornada 3 de la Champions League,
Así fueron los goles del partido Inter de Milán vs Shakthar:
- Minuto 77: Gol de Carlos Augusto (Inter de Milán)
¿Cuándo vuelven a jugar Inter de Milán y Shakhtar en la Champions League?
Inter de Milán y Shakthar regresarán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
Inter de Milán visita al Feyenoord el 3 de noviembre, mientras que Shakhtar recibe al Sporting de Lisboa.