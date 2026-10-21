Real Madrid vs Leipzig estelarizaron el miércoles 21 de octubre la Jornada 3 de la Champions League, con triunfo de 4-1 del equipo merengue.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 3 de la Champions League, y uno de ellos midió al favorito Real Madrid vs Leipzig.

Tras el partido de la Jornada 3, el Real Madrid suma 9 puntos, compartiendo el liderato de la competencia con otros cinco equipos.

Leipzig se ubica en el lugar 27 con apenas tres unidades en el torneo europeo.

Marcador del partido: Real Madrid 4-1 Leipzig

Real Madrid vs Leipzig: así se definió el partido de la Champions League

El partido Real Madrid vs Leipzig de la Jornada 3 de la Champions League, se definió con facilidad a favor del equipo merengue.

Leipzig intentó responder, pero la mayor calidad del Real Madrid fue suficiente para conseguir su tercera victoria.

Así fueron los goles del partido Real Madrid vs Leipzig:

Minuto 44: Gol de Bernardo Silva (Real Madrid 1-0 Leipzig)

Minuto 52: Gol de Arda Güller (Real Madrid 2-0 Leipzig)

Minuto 83: Gol de Kylian Mbappé (Real Madrid 3-0 Leipzig)

Minuto 85: Gol de Tidiam Gomis (Real Madrid 3-1 Leipzig)

Minuto 87: Yan Diomandé (Real Madrid 4-1 Leipzig)

Real Madrid superó con facilidad al Leipzig de la Bundesliga (Bernat Armangue / AP Photo/Bernat Armangue)

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Leipzig en la Champions League?

El Real Madrid y Leipzig regresarán a la acción en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

Real Madrid visita al AEK el 4 de noviembre, mismo día que Leipzig será anfitrión del Manchester City.