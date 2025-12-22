La NFL abre su Semana 17 cuando se midan Cowboys vs Commanders en uno de los partidos de Navidad. Consulta la hora y canal para ver el duelo sobre el emparrillado.

Partido: Cowboys vs Commanders

Semana de la NFL: 17

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio del Noreste

Transmisión: Netflix

Cowboys vs Commanders: Hora para ver el partido de Navidad en la Semana 17 de NFL

La Semana 17 de la NFL inicia en el emparrillado de Commanders el jueves 25 de diciembre, cuando Washington reciba a los Dallas Cowboys en punto de las 12 horas.

Dos partidos más se jugarán en Navidad como parte de la Semana 17 de la NFL.

Cowboys vs Commanders: Canal para ver el partido de Navidad en la Semana 17 de NFL

La señal de la plataforma Netflix transmitirá el partido de Navidad en la Semana 17 de la NFL, protagonizado por Cowboys vs Commanders..

¿Cómo llegan Cowboys vs Commanders a la Semana 17 de la NFL?

La Semana 16 de la NFL marcó el destino de los Cowboys, que llegarán al partido de Navidad contra Commanders eliminados, y solo pelearán por el triunfo para defender su orgulo.

Philadelphia Eagles cerró una noche decisiva en la Semana 16 con una victoria 29-18 sobre Washington, un resultado que aseguró el título de la Conferencia Nacioanal Este por segundo año consecutivo.

El triunfo de Eagles eliminó matemáticamente a los Dallas Cowboys de la pelea por los Playoffs 2025.

Después de una campaña histórica en 2024, Washington Commanders también está eliminado de la pelea por los Playoffs en 2025.

¿Cuáles son los otros dos partidos de Navidad en la Semana 17 de NFL?

El segundo de los 3 partidos del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Detroit Lions vs Minnesota Vikings.

Fecha: Jueves 25 de diciembre de 2025

Horario: 15:30 horas

Sede: U.S. Bank Stadium

Transmisión: Netflix

El partido estelar del jueves 25 de diciembre en la Navidad 2025 de la NFL, enfrenta a los Denver Broncos vs Kansas City Chiefs.