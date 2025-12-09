La Semana 15 de la NFL llega con grandes emociones rumbo a los playoffs y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.

Después de la Semana 14 de la NFL, en la que los Chiefs de Patrick Mahomes se alejaron de los playoffs, continúan las acciones con la Semana 15 de la temporada.

NFL Semana 15: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 11 de diciembre

La Semana 15 de la NFL arranca con la visita de los Falcons al Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaners, el jueves 11 de diciembre.

Falcons vs Buccaners

Semana: 15 de la NFL

Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025

Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

NFL Semana 15: Horario y dónde ver los partidos del domingo 14 de diciembre

La actividad de la Semana 15 de la NFL continúa el domingo 14 de diciembre con la mayoría de los partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.

Ravens vs Bengals

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Raiders vs Eagles

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Cardinals vs Texans

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Chargers vs Chiefs

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: ViX

Bills vs Patriots

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Jets vs Jaguars

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Commanders vs Giants

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Browns vs Bearss

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Panthers vs Saints

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Lions vs Rams

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Colts vs Seahawks

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Fox Sports

Packers vs Broncos

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: Canal 9

Titans vs 49ers

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México

Canal: NFL Game Pass

Vikings vs Cowboys

Semana 15 de la NFL

Fecha: Domingo 14 de diciembre de noviembre de 2025

Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México

Canal: ESPN y Disney+

NFL Semana 15: Hora y canal para ver el Monday Night

Con un partido termina el lunes 15 de diciembre la actividad de la Semana 15 de la NFL, en el Monday Night, un duelo muy esperado en México: Dolphins vs Steelers.

Dolphins vs Steelers