La Semana 15 de la NFL llega con grandes emociones rumbo a los playoffs y te compartimos la guía completa incluidas las fechas, horarios y dónde ver todos los partidos en vivo en México.
Después de la Semana 14 de la NFL, en la que los Chiefs de Patrick Mahomes se alejaron de los playoffs, continúan las acciones con la Semana 15 de la temporada.
NFL Semana 15: Horario y dónde ver el primer partido el jueves 11 de diciembre
La Semana 15 de la NFL arranca con la visita de los Falcons al Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaners, el jueves 11 de diciembre.
Falcons vs Buccaners
- Semana: 15 de la NFL
- Fecha: Jueves 11 de diciembre de 2025
- Hora: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
NFL Semana 15: Horario y dónde ver los partidos del domingo 14 de diciembre
La actividad de la Semana 15 de la NFL continúa el domingo 14 de diciembre con la mayoría de los partidos, te damos todos los detalles de horarios y canales para ver la actividad.
Ravens vs Bengals
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Raiders vs Eagles
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Cardinals vs Texans
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Chargers vs Chiefs
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ViX
Bills vs Patriots
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Jets vs Jaguars
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Commanders vs Giants
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Browns vs Bearss
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 12 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Panthers vs Saints
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Lions vs Rams
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Colts vs Seahawks
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Fox Sports
Packers vs Broncos
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: Canal 9
Titans vs 49ers
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 15:25 horas, tiempo del centro de México
- Canal: NFL Game Pass
Vikings vs Cowboys
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Domingo 14 de diciembre de noviembre de 2025
- Horario: 19:20 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+
NFL Semana 15: Hora y canal para ver el Monday Night
Con un partido termina el lunes 15 de diciembre la actividad de la Semana 15 de la NFL, en el Monday Night, un duelo muy esperado en México: Dolphins vs Steelers.
Dolphins vs Steelers
- Semana 15 de la NFL
- Fecha: Lunes 15 de diciembre de 2025
- Horario: 19:15 horas, tiempo del centro de México
- Canal: ESPN y Disney+