La NFL anunció que ampliará su presencia en España con más partidos de temporada regular en el Estadio Santiago Bernabéu, tras el éxito de su debut en 2025.

Aunque el acuerdo multianual con el Real Madrid refuerza la expansión internacional de la liga, persisten dudas sobre la falta de transparencia en la duración del convenio y los equipos que jugarán en 2026.

¿Cuántos juegos más tendrá la NFL en el Estadio del Real Madrid?

La NFL no ha especificado la duración del nuevo acuerdo ni qué equipos jugarán en el año 2026 en estadio del Real Madrid, después del éxito logrado en el 2025.

El primer partido de temporada regular de la NFL en España se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu en noviembre de 2025, cuando los Miami Dolphins derrotaron 16-13 a los Washington Commanders.

Ante más de 78 mil aficionados, la NFL conquistó España en su presentación en la cancha del Real Madrid.

Fue el séptimo partido internacional de la temporada de la NFL, la mayor cantidad en un solo año para una liga que continúa expandiéndose.

Cristiano Ronaldo, y no Messi, es el deportista más influyente de todos los tiempos y la NFL lo comprueba. (Bernat Armangue / AP)

La NFL planea llegar a otras ciudades de España

La NFL contempla la posibilidad de tener un partido en la ciudad de Barcelona en algún momento.

El objetivo de la NFL es que en algún momento, cada equipo de la liga pueda jugar un partido en el extranjero cada año.

El plan de la NFL va en serio en España, y una muestra de ello es que equipos como Miami Dolphins, Kansas City Chiefs y Chicago Bears actualmente ya tienen derechos de mercadeo en ese país.

Países donde tendrá la NFL partidos en el 2026: