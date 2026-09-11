Néstor Araujo, de 35 años, vuelve al futbol de Europa y ficha con el GD Chaves de Portugal.

El experimentado defensor firmó su regreso al “Viejo Continente” para jugar en la Segunda Liga portuguesa tras su irregular paso por el Club América de México.

Néstor Araujo sorprende con su regreso a Europa tras fichar con el GD Chaves de Portugal

Vía redes sociales, el Grupo Desportivo de Chaves anunció este 10 de septiembre la contratación de Néstor Araujo.

El ex de América, Santos y Cruz Azul jugará en la segunda división de Portugal hasta junio 2027.

GD Chaves indicó que el fichaje del defensor mexicano se dio para “fortalecer el equipo esta temporada”.

Néstor Araujo vuelve a Europa y ficha por el GD Chaves de Portugal (Grupo Desportivo de Chaves / Facebook)

Además de que reconoció la trayectoria profesional que ha tenido Néstor Araujo, quien incluso llegó a ser parte de la Selección Mexicana.

Con su firma por el GD Chaves de Portugal, Néstor Araujo logró regresar a Europa para una segunda aventura.

Anteriormente, estuvo cuatro temporadas en La Liga española con el Real Club Celta de Vigo, acumulando 136 partidos en todas las competiciones, además de cuatro goles y tres asistencias.

La llegada de Néstor Araujo ha generado sorpresa luego de que su estancia con América no fuera la mejor, ya que el defensor recibió cuestionamientos de la afición por sus titubeantes actuaciones en la zaga.

En la actualidad, el GD Chaves vive uno momento complicado al tener tres derrotas y un solo empate, que lo ponen en el lugar 17 de la tabla general de la Liga Portugal 2.