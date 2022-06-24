Los fans del Celta de Vigo han dado muchas muestras de cariño y agradecimiento hacia Néstor Araujo, nuevo jugador del Club América.

Después de que el Club América hiciera oficial la llegada de Néstor Araujo, el Celta de Vigo de España se despidió de él en redes sociales y la afición agradeció su entrega y profesionalismo.

“Mala decisión deportiva. Fue el mejor central del equipo los dos últimos años. Néstor Araujo, gracias por tu profesionalidad y trabajo. Mucha suerte”, recriminó un aficionado.

“Excelente profesional. Nunca una mala palabra. Y eso es mucho decir. Sorte, Néstor”, “Gracias por todo Néstor, toda la suerte del mundo de cara al Mundial”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Así se despidió el Celta de Vigo de Néstor Araujo (Tomada de Twitter)

Los números de Néstor Araujo en España

El 14 de junio de 2018 se confirmó el pase de Néstor Araujo al Celta de Vigo. El zaguero mexicano firmó por las próximas cinco temporadas.

Desde entonces, se ganó a la afición con su trabajo y seriedad en la central del equipo celeste. Cuatro años después, termina su aventura por Europa.

Disputó 129 partidos con el Celta de Vigo de la LaLiga y convirtió cuatro goles . También ha estado en equipos como Cruz Azul, Club Santos Laguna y desde luego, la Selección Mexicana.

Araujo regresa a México con la firme intención de rendir y mantenerse en las convocatorias de Gerardo Martino, de cara al Mundial Qatar 2022.

Néstor Araujo. (@Nestor_14Araujo)

Club América despertó en el mercado de fichajes

Después de mucha incertidumbre y de terminar la pretemporada sin refuerzos, el Club América ha despertado en el mercado de verano.

Las Águilas del Club América hicieron oficial este día la llegada de Néstor Araujo y la de Jürgen Damm, como refuerzos para el Apertura 2022.

Estos anuncios se suman a la incorporación del atacante uruguayo Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, quien también volverá a futbol mexicano después de seis meses en el futbol de Arabia Saudita.

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