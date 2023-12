Néstor Araujo se pasó de honesto y dijo que el Club América había ganado gracias a que él no jugó.

En las celebraciones del Club América, se filtró una declaración de Néstor Araujo que le sacó risas a más de uno, pues aseguró que quedaron campeones porque no jugó.

Y es que varios jugadores transmitieron en vivo durante las celebraciones de su equipo, uno de ellos fue Leo Suárez quien a través de su cuenta de Instagram se grabó en el autobús del Club América junto con Néstor Araujo.

Fiel a su estilo, Néstor Araujo dijo: “Quedamos campeones porque no jugué”, por supuesto que las risas no se hicieron esperar y los fans ya se pronunciaron en redes sociales. Y es que, lejos de tundir al jugador, tomaron con humor sus declaraciones.

Mentira no es — GND (@GerardoND) December 20, 2023

Néstor Araujo y sus lesiones

Néstor Araujo regresó de España para ser refuerzo del Club América, pero las lesiones le hicieron una mala jugada y quedó fuera todo el torneo.

Y es que desde el inicio fue complicada su estancia en el Club América pues fue lesión tras lesión, sin embargo una rotura de ligamentos implicó que quedara fuera definitivamente del torneo, esto ocurrió en el mes de septiembre por lo que su recuperación le iba a tomar varios meses más.

Sin embargo, Néstor Araujo parece tomar las cosas de la mejor manera y hasta se tomó a broma el hecho de que no pudiera jugar con el cuadro azulcrema.

Asimismo, en una entrevista confesó que espera recuperarse de su lesión para poder colaborar ahora sí con su equipo.

“Yo estoy muy contento, al final a mí me traen aquí para ganar campeonatos esté o no esté en la cancha. Yo quisiera estar dentro de la cancha, quisiera estar bien de la lesión, quisiera apoyar un poco más en la cancha, ahora me estoy recuperando y hay que estar al 100″, dijo.

Fans opinan sobre Néstor Araujo

Luego de que se filtrara el video de Néstor Araujo diciendo que en el Club América fueron campeones porque no jugó, los comentarios no se hicieron esperar.

Y es que, varios tomaron con humor su comentario: “Acaba de justificar su fichaje jajaja”, escribió un usuario.

Varios aplaudieron su honestidad: “Mentira no es”, se lee en redes sociales.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok