El fisicoculturista Yuri Tolochko, quien se casó con una muñeca inflable en diciembre del 2020, ha anunciado que está enamorado de un cenicero.

La historia de Yuri Tolochko comenzó en 2019 cuando le propuso matrimonio a Margo, su muñeca inflable a quien conoció en un bar.

Ahora, ha anunciado que está enamorado de un cenicero al cual conoció en un bar y, tras hacerse una sesión de fotos, sintió ese flechazo entre ambos.

Luego de estar saliendo con su muñeca inflable llamada Margo , Yuri Tolochko le propuso matrimonio.

Y aunque la boda se canceló por el coronavirus , el gran día de la boda entre el fisicoculturista y la muñeca Margo llegó en noviembre del 2020.

No obstante, al padecer Margo un accidente y necesitar de reparaciones, aparentemente el fisicoculturista Yuri Tolochko le fue infiel con otra muñeca

En mayo pasado el fisicoculturista ruso anunció su divorcio para tener otras dos muñecas inflables: Luna y Lola.

Según ha relatado Yuri Tolochko en sus redes y en diversas entrevistas, tras su decepción amorosa con Margo, Lola y Luna, asegura haber conocido el amor en un cenicero.

El fisiculturista de 36 años y quien se ha declarado como pansexual , ahora ha declarado que mantiene una relación sentimental con un cenicero de metal.

“Me gusta el olor, la sensación del metal en mi piel. Es fantástico. Me gusta que toque mi piel, me excita, creo que puedes entender lo que me atrae de este cenicero”

Yuri Tolochko