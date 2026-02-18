Adrián González, expelotero de las Grandes Ligas, fue exaltado al Salón de la Fama de beisbol latino como parte de la clase 2025.

Durante una ceremonia celebrada en el teatro del Hotel Lopesan Costa Bávaro, el Salón de la Fama de beisbol latino reconoció a Bartolo Colón, Adrián González, Julio César Franco, Francisco Rodríguez y Miguel Tejada.

Los números de Adrián González en las Grandes Ligas

El reconocimiento de Adrián González fue gracias a la carrera extraordinaria del expelotero en las Grandes Ligas donde disputó 15 temporadas y en el que se convirtió en uno de los mejores bateadores zurdos de su generación.

A lo largo de su carrera, Adrián González pasó por los Padres de San Diego, Dodgers de Los Ángeles, Medias Rojas de Boston y Mets de Nueva York.

En dichos equipos tuvo grandes números: completó 317 cuadrangulares y más de 2 mil imparables. Así como mil 200 carreras impulsadas, demostrando su capacidad para producir en momentos claves.

El “Titán”, como también se le conoce, ganó 4 guantes de oro, que avalan su capacidad defensiva en la primera base, además de 2 bates de plata y selecciones al Juego de las Estrellas.

Adrián González entra al Salón de la Fama del beisbol latino. (captura)

¿Quién es Adrián González, expelotero de las Grandes Ligas?

Adrián González es un ex beisbolista mexicano, considerado como uno de los mejores peloteros en la historia de las Grandes Ligas.

Adrián González nació el 8 de mayo de 1982 en San Diego, California, pero representa deportivamente a México a nivel internacional.

Apodado “El Titán”, González es símbolo del béisbol mexicano en Estados Unidos y ha sido referente para nuevas generaciones de jugadores. Tras su retiro, ha participado como analista y embajador del deporte.