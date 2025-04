Leo Beenhakker, director técnico neerlandés que en México es recordado por haber dirigido al América de los 90’s, murió a los 82 años de edad este jueves 10 de abril, de acuerdo a medios como ESPN y Diario Marca.

Además de haber dirigido al mítico América en México, Leo Beenhakker estuvo en instituciones de renombre a nivel internacional, como lo son el Real Madrid en España y el Ajax en Países Bajos.

Aunque el entrenador neerlandés no consiguió ganar ningún campeonato durante su paso por el futbol mexicano, las Águilas Africanas, como era apodado el cuadro azulcrema en aquel entonces, enamoraron a varios aficionados por su estilo de juego.

Leo Beenhakker, exdirector técnico del Club América. (David Leah / MEXSPORT)

No se ha dado a conocer cuál fue el motivo de su muerte, pero desde hace meses se rumoraba que su estado de salud no era el mejor al grado de que no salía de casa por su condición.

Nota en desarrollo, en breve más información...