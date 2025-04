Hoy sábado 5 de abril se juega el Real Madrid vs Valencia, un duelo entre dos de los clubes más históricos de LaLiga de España; aquí puedes seguir el partido completamente en vivo.

Después de eliminar a la Real Sociedad en la Copa del Rey, ahora el Real Madrid cambia el chip para seguir peleando por LaLiga; recibe al siempre peligroso Valencia.

El cuadro merengue está obligado a ganar si quiere seguir en la lucha por el título, pues el FC Barcelona, líder del torneo, le saca 3 puntos de ventaja.

Real Madrid vs Valencia en vivo: Gol anulado a los merengues

Mouctar Diakhaby había marcado en propia puerta tras una jugada peligrosa del Real Madrid, pero la alegría duró poco: el árbitro anuló el tanto por posición adelantada de Kylian Mbappé, quien participó en la jugada.

HAN ANULADO ESTE GOL AL REAL MADRID SIN MOTIVO NINGUNO.



ESTA ES LA CORRUPTA NEGREIRA LEAGUE🤮 🤮🤮pic.twitter.com/vn6UgjVsX3 — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) April 5, 2025

Real Madrid vs Valencia en vivo: Gol de Mouctar Diakhaby

Mouctar Diakhaby se elevó con autoridad tras un tiro de esquina y conectó un cabezazo certero al minuto 15, venciendo a González poniendo el 1-0 a favor del Valencia.

🚨🇪🇸 GOAL | Real Madrid 0-1 Valencia | Diakhaby



DIAKHABY OPENS THE SCORING FOR VALENCIA !!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/7cAYDoyeNs — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 5, 2025

Real Madrid vs Valencia en vivo: Penal y falla Vinícius Jr

El conjunto merengue tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador desde los once pasos, luego de una clara falta sobre Kylian Mbappé dentro del área. El árbitro no dudó y señaló el penal, pero Vinícius Jr no pudo concretar: su disparo+

🚨🇪🇸 VINICIUS JR MISSES THE PENALTY! ❌pic.twitter.com/ovUeo7gRTd — Tekkers Foot (@tekkersfoot) April 5, 2025

Real Madrid vs Valencia en vivo: Inicia el partido

El árbitro da el silbatazo inicial y ya rueda el balón en el Santiago Bernabéu. Real Madrid y Valencia se enfrentan en una nueva jornada de LaLiga, con ambos equipos buscando sumar tres puntos clave.

Real Madrid vs Valencia en vivo: Alineaciones del partido

Alineación del Real Madrid: F. González, L. Vázquez, A. Tchouaméni, A. Rüdiger, F. García, B. Diaz, L. Modrić, F. Valverde, J. Bellingham, K. Mbappé y Vinícius Jr.

Alineación del Valencia: G. Mamardashvili, J. Vázquez, C. Tárrega, M. Diakhaby, C. Mosquera, M. Aarons, J. Guerra, E. Barrenechea, A. Almeida, S. Umar y D. López.

Real Madrid vs Valencia: Canal para ver el partido de la Jornada 30 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Madrid vs Valencia este sábado 5 de abril, a partir de las 8:15 de la mañana.