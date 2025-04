El América es el mejor equipo de la zona. Y no lo digo yo, sino el ranking de la Concacaf, pues las Águilas ya son el número 1 del listado, lo que supondría, al menos simbólicamente, un paso hacia el Mundial de Clubes 2025.

Tras la actualización de abril 2025, el América se colocó en el primer sitio del ranking de clubes de la Concacaf , sitio que le pertenecía al Columbus Crew de la MLS.

Luego de las Águilas apareció el Cruz Azul y en tercer sitio el mismísimo Columbus Crew. El cuarto y quinto sitio corresponden al Inter Miami y al LAFC, respectivamente.

Cabe señalar que, como explica la Confederación, “el indice de Ranking de Clubes de la Concacaf clasifica a todos los clubes y ligas de la confederación. Los equipos obtienen puntos por los resultados en partidos oficiales de ligas nacionales, copas regionales y la Copa de Campeones de la Concacaf”.

América da un paso hacia el Mundial de Clubes

Se sabe que el León está por quedar fuera de toda posibilidad de disputar el Mundial de Clubes 2025 debido a la multipropiedad, la cual está prohibida por FIFA para dicho torneo. Desde que se dio a conocer esta decisión, propios y extraños han postulado al América para quedarse con el boleto.

De hecho, trascendió que la propia FIFA está por organizar un partido entra el América y el LAFC para disputar el boleto que quedaría vacante una vez que, presumiblemente a finales de abril, el TAS ratifique al León la decisión tomada de inicio por el máximo organismo.

Las críticas y cuestionamientos no han sido pocos, sobre todo porque si va el América o el LAFC no sería del todo un merecimiento deportivo, ya que no se lo ganaron en la cancha estrictamente hablando, pues no ganaron la Conchampions.

Pero dejando del lado esa polémica que admite varias puntos de vista, lo cierto es que, al menos por la Liga MX, América cuenta con las credenciales necesarias como para disputar una promoción de tal índole ante el LAFC.

En caso de que el partido se haga y América salga avante calificaría al Mundial de Clubes 2025.

Y, si alguien buscando más méritos azulcremas se asomara al ranking de clubes de la Concacaf, vería que en efecto las Águilas no solo mandan en la Liga MX sino a nivel zona.

De ahí que esta actualización del ranking de clubes la Concacaf podría significar un paso del América hacia el Mundial de Clubes, pues al menos tendría de su lado que es el primer equipo clasificado del área.

América podría ganar la Concachampions 2025

Asimismo, no es poco probable que América se haga con el título de la actual Concachampions, ya que se encuentra disputando los cuartos de final del torneo; su rival en turno es el Cruz Azul.

Justamente este 1 de abril se llevó a cabo la Ida de dicha serie, cuyo resultado fue de empate a cero. La Vuelta tendrá lugar el martes 8 de abril en el Estadio de Ciudad Universitaria.