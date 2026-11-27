México vs Haití se enfrentan en partido por el pase al Mundial Femenil 2027, como parte del Concacaf W 2026. Sábado 28 de noviembre a las 15:30 horas en Dallas, Texas.
Aunque el partido ante Haití es de cuartos de final del torneo, con ganar ese partido el Tri Femenil conseguirá su boleto al Mundial 2027 y a Los Ángeles 2028.
- Partido: México vs Haití
- Fase: Cuartos de final Concacaf W 2026
- Fecha: Sábado 28 de noviembre del 2026
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: ESPN y Disney+
México vs Haití: ¿Cuándo es el partido del Tri Femenil?
El sábado 28 de noviembre de 2026 a las 15:30 horas será el partido México vs Haití, en busca del pase al Mundial 2027.
México vs Haití: ¿Dónde ver el el partido del Tri Femenil?
El partido México vs Haití podrá verse a través de las señales de ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Haití
- Fase: Cuartos de final Concacaf W 2026
- Fecha: Sábado 28 de noviembre del 2026
- Horario: 15:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Texas Health Mansfield Stadium
- Transmisión: ESPN y Disney+
México Femenil está a un triunof de volver al Mundial
El Concacaf W 2026 iniciará con los cuartos de final el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, día del México vs Haití, seguidos por las semifinales y el play-in los días 1 y 2 de diciembre, respectivamente.
Los cuatro semifinalistas avanzarán a Houston, donde se disputarán el partido por el tercer Lugar y la final el sábado 5 de diciembre.
Tras los cuartos de final, los cuatro ganadores clasificarán automáticamente para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.
Los cuatro equipos perdedores pasarán a la ronda de play-in, donde competirán por los dos cupos de Concacaf al Torneo Clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027.