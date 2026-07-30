México vs Guatemala se enfrentan en del Premundial Sub-20 de la Concacaf, y el pronóstico es 3-1 a favor de la Selección Mexicana.
Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.
México vs Guatemala: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20
México 3-1 Guatemala es el pronóstico del partido de la Jornada 3 del Premundial Sub-20 de la Concacaf.
Pronóstico: México 3-1 Guatemala
México vs Guatemala: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20
Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Guatemala, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.
México
- Portero: Cristo Navarrete
- Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
- Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
- Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela
Guatemala
- Portero: Álvaro Medrano
- Defensas: Jorge González, Bryan Guerra, Paolo Arreaga y Omar Bolaños
- Mediocampistas: Emir Ponciano, Selvin Sagastume y Ricardo Márquez
- Delanteros: Yordi Aguilar, Marvin Ávila y Julio Ramos
México vs Guatemala: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20
México vs Guatemala será el último de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realiza en Puebla.
El juego es el jueves 30 de julio, 19:00 horas por ESPN y Disney+.
- Partido: México vs Guatemala
- Fase: Premundial Sub-20
- Fecha: Jueves 30 de julio del 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: ESPN y Disney