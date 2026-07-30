México vs Guatemala se enfrentan en del Premundial Sub-20 de la Concacaf, y el pronóstico es 3-1 a favor de la Selección Mexicana.

Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

México vs Guatemala: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 3-1 Guatemala es el pronóstico del partido de la Jornada 3 del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 3-1 Guatemala

México vs Guatemala: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Guatemala, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

Portero: Cristo Navarrete

Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto

Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala

Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

Guatemala

Portero: Álvaro Medrano

Defensas: Jorge González, Bryan Guerra, Paolo Arreaga y Omar Bolaños

Mediocampistas: Emir Ponciano, Selvin Sagastume y Ricardo Márquez

Delanteros: Yordi Aguilar, Marvin Ávila y Julio Ramos

México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20. (Jafet Moz / Jafet Moz)

México vs Guatemala: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Guatemala será el último de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realiza en Puebla.

El juego es el jueves 30 de julio, 19:00 horas por ESPN y Disney+.