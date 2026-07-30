México vs Guatemala se enfrentan en del Premundial Sub-20 de la Concacaf, y el pronóstico es 3-1 a favor de la Selección Mexicana.

Conoce las posibles alineaciones del partido del jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

México vs Guatemala: Pronóstico del partido del Premundial Sub-20

México 3-1 Guatemala es el pronóstico del partido de la Jornada 3 del Premundial Sub-20 de la Concacaf.

Pronóstico: México 3-1 Guatemala

México vs Guatemala: Posibles alineaciones del partido del Premundial Sub-20

Estas son las posibles alineaciones del partido México vs Guatemala, en el Premundial Sub-20 de la Concacaf.

México

  • Portero: Cristo Navarrete
  • Defensas: Javier Echilvestre, Carlos Hernández, Yael Orozco y Emmanuel Soto
  • Mediocampistas: Diego Covarrubias, Brandon Inda y José Sígala
  • Delanteros: Hugo Camberos, Diego Reyes y Ariel Valenzuela

Guatemala

  • Portero: Álvaro Medrano
  • Defensas: Jorge González, Bryan Guerra, Paolo Arreaga y Omar Bolaños
  • Mediocampistas: Emir Ponciano, Selvin Sagastume y Ricardo Márquez
  • Delanteros: Yordi Aguilar, Marvin Ávila y Julio Ramos
México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20.
México enfrentará a Costa Rica en el Premundial Sub-20. (Jafet Moz / Jafet Moz)

México vs Guatemala: A qué hora y dónde ver el partido del Premundial Sub-20

México vs Guatemala será el último de los tres partidos del Tri en el Premundial Sub-20 que se realiza en Puebla.

El juego es el jueves 30 de julio, 19:00 horas por ESPN y Disney+.

  • Partido: México vs Guatemala
  • Fase: Premundial Sub-20
  • Fecha: Jueves 30 de julio del 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: ESPN y Disney