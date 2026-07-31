México Sub-20 continuó su camino al Mundial 2027 venciendo 4-0 a la Selección de Guatemala, este jueves 30 de julio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Con la mente puesta en la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, México de Alex Diego saltó como favorito sobre la Selección de Guatemala.

Marcador: México 4-0 Guatemala.

México vs Guatemala: así definió el Tri su tercer partido del Premundial de la Concacaf

México salió a la cancha del estadio Cuauhtémoc con la necesidad de ganar el tercer partido del Premundial Sub-20 de la Concacaf, ante la Selección de Guatemala.

Su mayor calidad y experiencia le abrieron el camino al triunfo a México desde el primer tiempo, mientras que Guatemala no pudo reaccionar.

Goles del partido México vs Guatemala en el Premundial Sub-20:

Minuto 44: Gol de Diego Ramírez (México)

Minuto 55: Gol de Hugo Camberos (México)

Minuto 65: Gol de Luis Gamboa (México)

Minuto 86: Gol de Sahiel Cedillo (México)