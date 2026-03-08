México vs Estados Unidos: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México vs Estados Unidos será el segundo partido de la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026. El encuentro está programado para el lunes 9 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Sede: Daikin Park
- Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026
- Hora: 19 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN
México vs Estados Unidos: Fecha del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
México iniciará su participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 ante Estados Unidos el lunes 9 de marzo de 2026.
México vs Estados Unidos: Hora del partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
México vs Estados Unidos se enfrentarán el lunes 9 de marzo de 2026 en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México, como parte del Clásico Mundial de Beisbol 2026.
México vs Estados Unidos: Dónde ver el partido del Clásico Mundial de Beisbol 2026
Las plataformas de ViX, ESPN, Disney+, el Canal 9 y TUDN transmitirán el México vs Estados Unidos del Clásico Mundial de Beisbol 2026 el lunes 9 de marzo en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: México vs Estados Unidos
- Torneo: Clásico Mundial de Beisbol 2026
- Sede: Daikin Park
- Fecha: Lunes 9 de marzo de 2026
- Hora: 19 horas, tiempo del centro de México
- Transmisión: Canal 9, ViX, ESPN, Disney+ y TUDN
¿Qué partidos le quedan pendientes a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?
Estas son las fechas y horarios de los partidos que le restan a México en el Clásico Mundial de Besibol 2026:
- Italia vs México | Miércoles 11 de marzo | 17 horas