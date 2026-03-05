México cae ante Dodgers en su último juego de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026.

México tuvo una dolorosa derrota ante Los Dodgers de la MLB en el último partido de preparación para el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

La Novena Mexicana de Benjamín Gil perdió 7-5 ante Los Dodgers, sin embargo, dejó buenas sensaciones, por lo que el equipo está listo para competirle a cualquiera en el Clásico Mundial de Beisbol 2026.

¿Cómo fue la derrota de México ante Los Dodgers previo al Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México compitió al tú por tú ante el vigente campeón de las Grandes Ligas, Los Dodgers, en Arizona, aunque un rally en la octava entrada inclinó la balanza para la novena angelina.

México tuvo como figura a Nacho Álvarez Jr., quien conectó tres imparables y produjo tres anotaciones. Por su parte, Jonathan Aranda también destacó al embasarse en todas sus apariciones oficiales, combinando dos hits y dos bases por bolas.

Incluso el equipo dirigido por Benjamín Gil logró remontar en el tercer inning y volvió a empatar en el quinto, mostrando capacidad de respuesta ante el pitcheo encabezado por Tyler Glasnow.

Sin embargo, México no logró contener el ataque final de Los Dodgers, quienes tomaron ventaja definitiva en la recta final del encuentro para finalmente ganar el partido.

¿Cuándo debuta México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

México vs Gran Bretaña será el partido con el que debutará la Selección Mexicana de Beisbol en el Clásico Mundial 2026. El encuentro está programado para el viernes 6 de marzo y será transmitido por el Canal 9, ESPN, Disney+, ViX y TUDN.