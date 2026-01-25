La Selección Mexicana Sub-17 ya tiene todo listo para el Premundial de Concacaf en el que junto a otros 33 países buscarán uno de los 8 boletos para la Copa del Mundo de dicha categoría.
México Sub-17 fue ubicado en el Grupo A, junto a Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín y Sint Maarten.
Para dichos encuentros, ya se conoce la fecha en que serán los encuentros que definirán a los clasificados al Mundial Sub-17, que nuevamente se disputará en Qatar.
Fechas y rivales de México Sub-17 en el Premundial de Concacaf
México Sub-17 enfrentará a los juveniles de Trinidad y Tobago, Barbados, San Martín y Sint Maarten en el Premundial de Concacaf.
Estas son las fechas en las que México Sub-17 enfrentará a sus rivales.
Jueves 5 de febrero del 2026
- Partido: Sint Maarten vs México
- Sede: Estadio Hasely Crawford, Trinidad and Tobago
Sábado 7 de febrero del 2026
- Partido: México vs San Martín
- Sede: Estadio Hasely Crawford, Trinidad and Tobago
Lunes 9 de febrero del 2026
- Partido: Barbados vs México
- Sede: Estadio Hasely Crawford, Trinidad y Tobago
Jueves 12 de febrero del 2026
- Partido: México vs Trinidad y Tobago
- Sede: Estadio Hasely Crawford, Trinidad y Tobago
Cabe mencionar que el Premundial Sub-17 se llevará a cabo del 3 al 12 de febrero de 2026.
¿Quiénes son los convocados para el Premundial Sub-17?
- Porteros: M. Ávalos (San Jose Earthquakes), J. Corona (Tijuana) y J. Cuenca (Tigres)
- Defensas: A. Godínez (Chivas), G. Gutiérrez (Chivas), A. Hernández (León), D. Martínez (Necaxa), E. Sánchez (Mazatlán), G. Solorio (Atlas) y A. Valdez (América).
- Mediocampistas: J. De La Fuente (Colorado Rapids), R. González (América), E. Lugo (Monterrey), N. Mota (Atlas), J. Orduño (Tijuana), Á. Reyes (Atlético de San Luis), L. Trujillo (América) y E. Vargas (Chivas).
- Delanteros: C. Calvillo (Santos), A. Cisneros (León) y A. Sánchez (Monterrey)