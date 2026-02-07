México Rojo vs México Verde chocan en la Final de la Serie del Caribe 2026 el sábado 7 de febrero a las 19 horas, tiempo de CDMX. Será transmitida en TVC Deportes, ESPN, YouTube y Disney+.

Partido: México Rojo vs México Verde

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Fase: Final del torneo

Torneo: Serie del Caribe 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Panamericano

Transmisión: TVC Deportes, ESPN, YouTube y Disney+

México Rojo vs México Verde: Hora para ver la Final de Serie del Caribe 2026

México Rojo vs México Verde juegan la Final de la Serie del Caribe 2026 en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

México Rojo en Serie del Caribe 2026 (@charrosbeisbol)

México Rojo vs México Verde: Canal para ver la Final de la Serie del Caribe 2026

Las plataformas TVC Deportes, ESPN, YouTube y Disney+ transmitirán el partido México Rojo vs México Verde.

México en Serie del Caribe 2026 (@clubtomateros)

¿Cómo llegaron México Rojo vs México Verde a la Final de la Serie del Caribe 2026?

México Rojo remontó dos veces la pizarra para vencer a Puerto Rico, 8-6, y llegar a la Final de la Serie del Caribe 2026 de la mano del manager Benjamín Gil.

La Serie del Caribe no tendrá un bicampeón en su edición 2026, ya que República Dominicana fue eliminado los Tomateros de Culiacán, el México Verde, con marcador de 9-4.

México Verde ha explotado con 19 anotaciones en sus últimos dos juegos, ambos contra República Dominicana para llegar a la ronda de campeonato por primera vez desde el 2015.