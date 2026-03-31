El partido de México vs Portugal fue parte de la reinauguración del Estadio Banorte y pese al momento histórico que se vivió dentro del inmueble, un medio portugués generó polémica por burlarse del Himno Nacional Mexicano.

Se trata de Sport TV, quien causó molestia en redes sociales debido a que se burlaron del Himno Nacional Mexicano y lo compararon con la famosa canción de “La Cucaracha”.

¿Cómo fue la burla hacia el Himno Nacional Mexicano en el México vs Portugal?

Previo a que iniciara el partido México vs Portugal, el canal Sport TV mostró a los conductores dando seguimiento de lo que ocurría dentro de la cancha del Estadio Banorte, el cuál irónicamente habían catalogado como un “terreno mítico”.

Sin embargo, las palabras quedaron de lado cuando comenzaron los himnos nacionales de México y Portugal, pues en cuanto sonó el Himno Nacional Mexicano se burlaron y al mismo tiempo cantaron frases de la canción de “La Cucaracha”.

Lo anterior causó molestia entre los aficionados mexicanos, quienes catalogaron el momento como una falta de respeto para México e incluso los mismos fans portugueses señalaron que hay momentos para todo, pero siempre se debe respetar a los oponentes.

Medio portugués se burla del Himno Nacional en el México vs Portugal. (quinto partido)

¿Cómo quedó el partido México vs Portugal en el Estadio Banorte?

México y Portugal empataron 0-0 en la reapertura del Estadio Banorte el pasado sábado 28 de marzo de 2026.

El equipo dirigido por Javier Aguirre mostró un desempeño irregular y dejó dudas rumbo al Mundial 2026, donde inaugurará el torneo frente a Sudáfrica.