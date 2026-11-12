Michael Carrick fue despedido como entrenador por el Manchester United tras dirigir el peor inicio de temporada del club en la Premier League.

El DT argentino Mauricio Pochettino sería el candidato más adelantado para tomar el lugar en la dirección técnica del Manchester United.

Mauricio Pochettino es entrenador de la selección de Estados Unidos (TOMADA DE VIDEO)

¿Por qué fue despedido Michael Carrick del Manchester United?

La salida de Michael Carrick del Manchester United ocurre menos de seis meses después de que se le otorgara un contrato de dos años.

El empate 4-4 con Aston Villa el domingo más reciente dejó al Manchester United en el lugar 18 de la clasificación de la Premier League, y sumido en la zona de descenso tras sumar apenas una victoria.

Con ocho puntos en 10 partidos, es el peor arranque del United en 40 años, anterior a la era de la Premier League.

Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones” Manchester United

Mauricio Pochettino llegaría a la dirección técnica del Manchester United

El Manchester United trabaja para la llegada de Mauricio Pochettino a la dirección técnica del equipo, pero necesita convencer a la federación de Estados Unidos, cuya selección es dirigida por el argentino.

Pochettino, quien ya dirigió al Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier League, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024.

Antes de concretar su llegada al Manchester United, el seleccionador estadounidense dirigirá al combinado contra Haití en los cuartos de final de la Nations League.