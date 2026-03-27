Marcelo Flores, futbolista de los Tigres en Liga MX eligió jugar con Canadá en lugar de la Selección Mexicana, y compartió que la razón fue que el entorno cultural en México no encajó con su persona ni con su estilo.

Marcelo Flores decidió hacer el proceso de One Time Switch que permite la FIFA para representar a Canadá y no a México, con el que ya había jugado.

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Esto dijo Marcelo Flores acerca de por qué eligió a Canadá sobre México

En entrevista con OneSoccer, Marcelo Flores recordó su paso por el sistema mexicano de futbol, cuyas sensaciones no son comparables con lo bien que se sintió en Canadá.

Aseguró que el tema de adaptación cultural fue mu distinto. “Como mi estilo y obviamente el vínculo que sentí con cada selección nacional. Tomar la decisión obviamente no es fácil, pero tienes que ir a donde sientes que es lo correcto”.

“Se sintió mucho más como estar en casa que todos esos años en México. No estoy diciendo nada malo del equipo, pero siento que también es como un tema cultural que no encaja conmigo”, Marcelo Flores, futbolista

El aspecto emocional pesó en la decisión de Marcelo Flores para elegir a Canadá

Marcelo Flores no ocultó que el aspecto emocional al momento de decidir jugar por Canadá en lugar de México, peso mucho.

Recordó que sus primeros años de vida y de carrera los vivió en Canadá, una etapa que marcó su sentido de pertenencia.

“Empecé a jugar futbol cuando era muy chico… no cambiaría nada, y siempre quise volver. Nunca quise irme. Me encantaba estar aquí, pero el futbol te lleva a otros lugares”, detalló el delantero de los Tigres.

La madre de Marcelo Flores fue su entrenadora en Canadá, formación en la que también participó su padre y su tío .

Todo ese entorno fue clave en su crecimiento tanto personal como futbolístico. “Siempre tuve a mis papás como entrenadores. Fueron ellos construyendo mi futuro. Esos años fueron increíbles”.

Marcelo Flores con Tigres en la Leagues Cup. (Jose Luis Melgarejo / MEXSPORT)

El paso de Marcelo Flores por la Selección Mexicana

En la adolescencia, Marcelo Flores, quien ahora tiene 22 años representó a México en la selección, pero admite que nunca encontró la conexión personal que tuvo en Canadá.

Así que, cuando fue convocado por Canadá no dudó en aceptar la invitación para jugar por su país de nacimiento.

Nunca había estado en un campamento de Canadá, siempre estuvo en el sistema de México. “No sabía qué esperar. Pero ahora que estoy aquí ves lo grandioso que es el grupo, el vínculo entre ellos y con el cuerpo técnico”.